Чиновницу Мухинского сельского поселения за мошенничество приговорили к условному сроку.

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В 2007 году специалист администрации Мухинского сельского поселения Зуевского района приобрела дом, расположенным на земельном участке, находящемся на праве аренды у администрации сельского поселения.

Как сообщает СУ СКР по Кировской области, женщина, используя свое служебное положение, внесла заведомо ложные сведения в выписку из похозяйственной книги, которые предоставили право ее супругу получить права собственности на данный земельный участок.

После супруг чиновницы оформил право собственности на данный земельный участок. Бюджету сельского поселения был нанесен ущерб в размере более 40 тысяч рублей.

Приговором суда, учитывая смягчающие обстоятельства и признание вины, женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно.

Приговор суда не вступил в законную силу.