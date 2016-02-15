В Кирове задержали мужчину, укравшего из магазина 10 банок красной икры.
Сегодня, 10:43 | Просмотров: 151 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Инцидент произошел в магазине на Октябрьском проспекте. Неизвестный мужчина открыто похитил 10 банок икры.
Работники торговой точки не успели задержать злоумышленника.
Сотрудники полиции отсмотрели записи видеокамер, получили приметы похитителя и сообщили ориентировку для патрулей. Через несколько часов сотрудники ППС задержали подозреваемого и доставили в отдел.
Сейчас с мужчиной 1986 г.р. проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемый проверяется на причастность к совершению иных преступлений.
Еще один инцидент в магазине произошел на улице Карла Маркса. Жительница поселка Арбаж приехала в Киров за покупками. При выборе товара женщина не уследила за своей сумочкой и спустя некоторое время обнаружила, что из нее пропал кошелек. В нем находилось 40 тысяч рублей.
В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности похитителя.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
13.12.2017