В Кирове задержали мужчину, укравшего из магазина 10 банок красной икры.

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Инцидент произошел в магазине на Октябрьском проспекте. Неизвестный мужчина открыто похитил 10 банок икры.

Работники торговой точки не успели задержать злоумышленника.

Сотрудники полиции отсмотрели записи видеокамер, получили приметы похитителя и сообщили ориентировку для патрулей. Через несколько часов сотрудники ППС задержали подозреваемого и доставили в отдел.

Сейчас с мужчиной 1986 г.р. проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемый проверяется на причастность к совершению иных преступлений.

Еще один инцидент в магазине произошел на улице Карла Маркса. Жительница поселка Арбаж приехала в Киров за покупками. При выборе товара женщина не уследила за своей сумочкой и спустя некоторое время обнаружила, что из нее пропал кошелек. В нем находилось 40 тысяч рублей.

В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности похитителя.