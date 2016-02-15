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Новости / Происшествия

В Кирове задержали мужчину, укравшего из магазина 10 банок красной икры.

Сегодня, 10:43 | Просмотров: 151 | Версия для печати
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Инцидент произошел в магазине на Октябрьском проспекте. Неизвестный мужчина открыто похитил 10 банок икры.
 
Работники торговой точки не успели задержать злоумышленника.
 
Сотрудники полиции отсмотрели записи видеокамер, получили приметы похитителя и сообщили ориентировку для патрулей. Через несколько часов сотрудники ППС задержали подозреваемого и доставили в отдел.
 
Сейчас с мужчиной 1986 г.р. проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемый проверяется на причастность к совершению иных преступлений.
 
Еще один инцидент в магазине произошел на улице Карла Маркса. Жительница поселка Арбаж приехала в Киров за покупками. При выборе товара женщина не уследила за своей сумочкой и спустя некоторое время обнаружила, что из нее пропал кошелек. В нем находилось 40 тысяч рублей.
 
В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности похитителя.


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