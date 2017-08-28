На Октябрьском проспекте "Лада Ларгус" столкнулась с иномаркой: пострадал ребенок.
Сегодня, 11:02 | Просмотров: 98 | Версия для печати
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ДТП произошло около 9 часов 18.12.2017 года.
На Октябрьском проспекте, напротив дома № 127, г. Кирова, по предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля «Лада-Ларгус» совершил столкновение со встречным автомобилем «Тойота-Рав 4».
В результате происшествия 4-летняя пассажирка автомобиля «Лада-Ларгус» получила травмы (не госпитализирована).
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