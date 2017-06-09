В Кирово-Чепецком районе «Мицубиси-Паджеро» врезался в «Рено-Дастер».

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Авария случилась в 7 часов утра 18.12.2017 года.

На 29 километре автодороги "Казанский поворот - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртии", по предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля «Мицубиси-Паджеро» при развороте совершил столкновение с попутным автомобилем «Рено-Дастер».

В результате происшествия 64-летний водитель автомобиля «Рено-Дастер» получил травмы и был госпитализирован.