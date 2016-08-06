В Кирово-Чепецком районе фура столкнулась с рейсовым автобусом.

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ДТП произошло около 9 часов 18.12.2017 года.

На 18 километре автодороги "Казанский поворот - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртии", по предварительным данным, 33-летний водитель грузового автомобиля «Даф» при выезде со второстепенной дороги совершил столкновение с рейсовым автобусом 103-го маршрута (Кирово-Чепецк - Киров).

В результате происшествия 43-летняя пассажирка автобуса получила травмы. Госпитализация не потребовалась.