В Кирово-Чепецком районе фура столкнулась с рейсовым автобусом.
Сегодня, 11:08 | Просмотров: 226 | Версия для печати
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ДТП произошло около 9 часов 18.12.2017 года.
На 18 километре автодороги "Казанский поворот - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртии", по предварительным данным, 33-летний водитель грузового автомобиля «Даф» при выезде со второстепенной дороги совершил столкновение с рейсовым автобусом 103-го маршрута (Кирово-Чепецк - Киров).
В результате происшествия 43-летняя пассажирка автобуса получила травмы. Госпитализация не потребовалась.
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