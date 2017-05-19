22-летний житель Котельничского района подозревается в убийстве 17-летней девушки.

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18 декабря 2017 года в полицию поступила информация об исчезновении 17-летней девушки, которая училась в одном из образовательных учреждений Котельничского района.

Спустя некоторое время тело пропавшей без вести было обнаружено в овраге у д. Зайцевы Котельничского района. Девушка погибла от огнестрельного ранения в шею.

В ходе расследования выяснилось, что накануне ЧП девушка отдыхала на территории пилорамы в компании молодых людей. Все вместе они распивали спиртное.

В какой-то момент 22-летний молодой человек взял охотничье ружьё, принадлежащее его отцу, и выстрелил в сторону девушки. От полученного повреждения потерпевшая скончалась на месте.

Молодой человек вывез на автомобиле тело погибшей и оставил его в овраге на окраине деревни.

Следователи Следственного комитета устанавливают мотивы и обстоятельства преступления. 22-летний молодой человек задержан. Известно, что он был ранее судим и характеризуется отрицательно.

Расследование уголовного дела продолжается.