22-летний житель Котельничского района подозревается в убийстве 17-летней девушки.
Сегодня, 11:36 | Просмотров: 835 | Версия для печати
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18 декабря 2017 года в полицию поступила информация об исчезновении 17-летней девушки, которая училась в одном из образовательных учреждений Котельничского района.
Спустя некоторое время тело пропавшей без вести было обнаружено в овраге у д. Зайцевы Котельничского района. Девушка погибла от огнестрельного ранения в шею.
В ходе расследования выяснилось, что накануне ЧП девушка отдыхала на территории пилорамы в компании молодых людей. Все вместе они распивали спиртное.
В какой-то момент 22-летний молодой человек взял охотничье ружьё, принадлежащее его отцу, и выстрелил в сторону девушки. От полученного повреждения потерпевшая скончалась на месте.
Молодой человек вывез на автомобиле тело погибшей и оставил его в овраге на окраине деревни.
Следователи Следственного комитета устанавливают мотивы и обстоятельства преступления. 22-летний молодой человек задержан. Известно, что он был ранее судим и характеризуется отрицательно.
Расследование уголовного дела продолжается.
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