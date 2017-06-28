В Кирове 23-летнего гражданина Киргизской Республики приговорили к 12 года колонии за подготовку теракта.

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В судебном заседании было установлено, что молодой человек являлся сторонником запрещенной в РФ международной террористической организации.

В 2016 года на открытой для всех пользователей личной странице соцсети «ВКонтакте» он размещал графические текстовые изображения, которые содержали лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды и ненависти по отношению к представителям иной социальной группы.

Помимо этого уроженец Киргизии склонял в сети Интернет двух жителей Кировской области к совершению терактов в городе Москве, с использованием грузовика «КАМАЗ». Он планировал на грузовике врезаться в толпу в месте массового пребывания людей.

Преступные действия осуждённого были пресечены сотрудниками УМВД России по Кировской области.

Предварительное расследование по делу проведено следователями СУ СК РФ по Кировской области. Суд признал молодого человека виновным и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

фото предоставлено СУ СКР по Кировской области