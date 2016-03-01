В Яранском районе водитель фуры сбил пенсионерку.

Поделиться новостью:

ДТП случилось около 17 часов 20.12.2017 года.

На 177-м километре автодороги «Вятка», по предварительным данным, 34-летний водитель грузового автомобиля «МАН» совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате ДТП 65-летняя женщина-пешеход получила травмы и была госпитализирована. Аналогичное происшествие произошло в п. Уни. На ул. Кирова, напротив д.№ 67, по предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля «Рено Логан» совершил наезд на пешехода.

В результате происшествия 77-летняя женщина-пешеход получила травмы.