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Новости / Происшествия

В Яранском районе водитель фуры сбил пенсионерку.

21 декабря 2017 15:30 | Просмотров: 368 | Версия для печати
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ДТП случилось около 17 часов 20.12.2017 года.
 
На 177-м километре автодороги «Вятка», по предварительным данным, 34-летний водитель грузового автомобиля «МАН» совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу.
 
В результате ДТП 65-летняя женщина-пешеход получила травмы и была госпитализирована. Аналогичное происшествие произошло в п. Уни. На ул. Кирова, напротив д.№ 67, по предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля «Рено Логан» совершил наезд на пешехода.
 
В результате происшествия 77-летняя женщина-пешеход получила травмы.


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