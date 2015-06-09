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Новости / Происшествия

Следователи СУ СКР по Кировской области раскрыли убийство, совершенное 18 лет назад.

21 декабря 2017 16:41 | Просмотров: 466 | Версия для печати
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Следственными органами СКР по Кировской области возобновлено расследование по уголовному делу по факту убийства мужчины 1970 г.р. 
 
Труп неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен 19 апреля 2000 года в пруду около садового общества «Мариевка 1» Нововятского района города Кирова. В связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, предварительное следствие по делу было приостановлено.
 
В ноябре 2017 года у следователей появилась информация о возможной причастности к совершению преступления мужчины 1957 года рождения, находящегося в местах лишения свободы. Мужчина признал свою вину и пояснил обстоятельства совершенного преступления.
 
В ноябре 1999 года он отмечал свое освобождение из мест лишения свободы и распивал алкогольные напитки со своим знакомым 1970 года рождения, с которым они ранее вместе отбывали наказание. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого обвиняемый избил своего приятеля поленом. От полученных повреждении мужчина потерял сознание.
 
Чтобы скрыть следы своего преступления, мужчина решил утопить потерпевшего и сбросил его в бессознательном состоянии в пруд.
 
Расследование уголовного дела продолжается.


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