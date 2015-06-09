Следователи СУ СКР по Кировской области раскрыли убийство, совершенное 18 лет назад.
Следственными органами СКР по Кировской области возобновлено расследование по уголовному делу по факту убийства мужчины 1970 г.р.
Труп неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен 19 апреля 2000 года в пруду около садового общества «Мариевка 1» Нововятского района города Кирова. В связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, предварительное следствие по делу было приостановлено.
В ноябре 2017 года у следователей появилась информация о возможной причастности к совершению преступления мужчины 1957 года рождения, находящегося в местах лишения свободы. Мужчина признал свою вину и пояснил обстоятельства совершенного преступления.
В ноябре 1999 года он отмечал свое освобождение из мест лишения свободы и распивал алкогольные напитки со своим знакомым 1970 года рождения, с которым они ранее вместе отбывали наказание. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого обвиняемый избил своего приятеля поленом. От полученных повреждении мужчина потерял сознание.
Чтобы скрыть следы своего преступления, мужчина решил утопить потерпевшего и сбросил его в бессознательном состоянии в пруд.
Расследование уголовного дела продолжается.
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