В Кирове ищут мужчину, подозреваемого в совершении преступления в отношении ребенка.

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Преступление было совершено на перроне железнодорожных путей остановочного пункта «9-й км» по ул.Широнинцев.

18 сентября в период с 14 до 15 часов неустановленный мужчина совершил здесь насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

По данному факту следственным отделом СУ СК РФ по Кировской области возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.132 УК России. Преступление на данный момент не раскрыто.

Приметы подозреваемого: на вид 40-50 лет, плотного телосложения, рост около 170-180 см. Был одет в куртку темно-зеленого цвета ниже пояса, брюки (джинсы) темно-синего цвета, вязанную шапку серого цвета со светлой вертикальной полосой посередине, ширина полоски около 5-8 см., спортивные ботинки черного цвета. При себе имел очки с черной оправой.

Если вам что-либо известно о личности данного мужчины, известно его местонахождение, просим сообщить по телефонам: 66-48-54, 8-953-676-38-05, 67-43-17, 67-43-19, 67-43-25, 36-16-22, 36-17-95, 02.