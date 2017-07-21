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Новости / Происшествия

45-летняя кировчанка "подарила" мошенникам 369 тысяч рублей.

Вчера, 10:27 | Просмотров: 179 | Версия для печати
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В один из дней жительнице г. Кирова позвонил незнакомый мужчина и сообщил отличную новость.
 
Когда-то женщина заказывала лекарства, но недавно выяснилось, что они были плохого качества, поэтому всем заказчикам теперь положена приличная денежная компенсация". Но чтобы получить ее, нужно перечислить процент за перевод.
 
Кировчанка перечислила необходимую сумму. Но выплата компенсации задерживалась. Ее попросили снова профинансировать пересылку. Женщина охотно выполнила просьбу.
 
Так постепенно мошенники выманили у кировчанки 369 тысяч рублей.
 
И никакой компенсации доверчивая женщина так и не получила.
 
В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленников.


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