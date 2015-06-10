В Котельничском районе ищут "уксусного" вора.
В с. Сретенье Котельничского района произошло необычное преступление.
Неизвестный злоумышленник забрался в колхозный магазин. Вор похитил из кассы около тысячи рублей, банку кофе и дорогие сигареты. В завершение кражи злоумышленник обработал место преступления большим количеством уксуса.
Вероятно, таким образом он намеревался сбить со следа розыскную собаку.
Но на этом свою преступную деятельность вор не закончил.
Злоумышленник заглянул в контору местного колхоза и с непонятной целью облил уксусом мирно стоявший здесь компьютер. Полиция приступила к поискам "уксусного" вора.
по информации vk.com/vkotle
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