В Котельничском районе ищут "уксусного" вора.

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В с. Сретенье Котельничского района произошло необычное преступление.

Неизвестный злоумышленник забрался в колхозный магазин. Вор похитил из кассы около тысячи рублей, банку кофе и дорогие сигареты. В завершение кражи злоумышленник обработал место преступления большим количеством уксуса.

Вероятно, таким образом он намеревался сбить со следа розыскную собаку.

Но на этом свою преступную деятельность вор не закончил.

Злоумышленник заглянул в контору местного колхоза и с непонятной целью облил уксусом мирно стоявший здесь компьютер. Полиция приступила к поискам "уксусного" вора.

по информации vk.com/vkotle