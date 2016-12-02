Госавтоинспекция Кировской области несет службу в усиленном режиме

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В преддверии выходных дней и в новогодние праздники на особом контроле полицейских – нетрезвые водители, места массового притяжения кировчан, зимнего отдыха, а также выезды и въезды в областной центр. По-прежнему применяется метод «сплошных проверок» водителей. Кроме того, автоинспекторы ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения.Не останется без внимания автоинспекторов в праздничные дни и состояние проезжей части. В случае выявления недостатков зимнего содержания автодорог автоинспекторы в оперативном режиме проинформируют дорожные службы об устранении неудовлетворительных факторов, влияющих на возникновение автомобильных аварий.Для своевременного и оперативного реагирования на возможные аварийные ситуации организовано постоянное дежурство руководящего состава подразделений Госавтоинспекции.В рейдах примут участие и представители добровольных народных дружин и активисты общественного движения «Ночной Патруль».Сотрудники кировской Госавтоинспекции напоминают всем водителям, что за управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, а так же штраф в размере 30 тысяч рублей.В целях избежания конфликтных ситуаций, а также предупреждения коррупционной составляющей, как в действиях сотрудников полиции, так и участников дорожного движения, во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы. Кроме того, любой гражданин при контакте с сотрудниками ГИБДД может осуществлять аудио- или видеозапись.