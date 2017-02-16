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Вирус списывает деньги с карт кировчан

Сегодня, 11:44 | Просмотров: 189 | Версия для печати
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В УМВД России по г. Кирову обратился 37-летний кировчанин, у которого с карты похитили почти 8 тысяч рублей, каким образом были списаны деньги, он не мог объяснить.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что деньги были похищены при помощи мобильного вируса, которым был заражен телефон потерпевшего. Данному вирусу подвержены смартфоны на операционной системе "Андроид", к которым подключена услуга "мобильный банк". Проникнув в телефон, вирусное программное обеспечение передает третьим лицам данные банковских карт, они получают доступ к счетам.

В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
Полиция просит граждан не выходить со своего телефона на сайты с незащищенным доступом и не переходить по ссылкам, присланным незнакомыми контактами. Также не забывайте установить на смартфон антивирус и регулярно его обновлять. А самым надежным способом защиты от вирусов станет подключение смс-информирования от банка на телефон, который не имеет выхода в Интернет.


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