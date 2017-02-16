Вирус списывает деньги с карт кировчан
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что деньги были похищены при помощи мобильного вируса, которым был заражен телефон потерпевшего. Данному вирусу подвержены смартфоны на операционной системе "Андроид", к которым подключена услуга "мобильный банк". Проникнув в телефон, вирусное программное обеспечение передает третьим лицам данные банковских карт, они получают доступ к счетам.
В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
Полиция просит граждан не выходить со своего телефона на сайты с незащищенным доступом и не переходить по ссылкам, присланным незнакомыми контактами. Также не забывайте установить на смартфон антивирус и регулярно его обновлять. А самым надежным способом защиты от вирусов станет подключение смс-информирования от банка на телефон, который не имеет выхода в Интернет.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!