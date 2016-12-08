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Новости / Происшествия

Ночью в Кировской области горели жилой дом и сарай

Сегодня, 13:35 | Просмотров: 213 | Версия для печати
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Сегодня в 00:10 в Кирове на 3-м Родниковом переулке произошел пожар в жилом доме. Обгорела обрешетка крыши по всей площади, потолок и стены в квартире, имущество. Для тушения пожара привлекались 28 человек, 8 единиц техники от МЧС.

И этой ночью пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар в Подосиновском районе. 01 января в 22:31 в пгт. Пинюг по ул. Набережной горел сарай. Огонь уничтожил 1 куб.м. дров. Для тушения пожара привлекались 4 человека, 2 единицы техники от пожарно-спасательной службы Кировской области (КОГУ КОПСС).

По информации Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Кировской области, в течение суток (по состоянию на 06 часов 02 января) в регионе на водных бассейнах происшествий не зарегистрировано, была организована работа по ликвидации 7 пожаров.

В Кирове на ул.Преображенской горел пластиковый контейнер для сбора мусора, в д. Вахренки произошел пожар в садовом доме, а на ул. Советской пришлось тушить автомобиль.

Жилые дома горели в Яранском районе в д. Мари-Ушем, в Малмыжском в с. Старый Бурец  и в Юрьянском районе в д. Ложкари.

В Кирово-Чепецке на ул. Фестивальной произошел пожар в нежилом помещении.

Единый "телефон доверия" ГУ МЧС России по Кировской области: 8 (8332) 64-21-77.
Единый "телефон доверия" Центрального регионального центра МЧС России 8 (499) 449-89-89.


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