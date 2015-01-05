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Новости / Происшествия

В Кировской области за первые дни нового года зарегистрировали 130 преступлений.

Сегодня, 12:48 | Просмотров: 172 | Версия для печати
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По информации пресс-службы УМВД по Кировской области, преобладали преступления имущественного характера: 1 разбой, 6 грабежей и 17 краж.
 
Большинство преступлений - 116 - полицейским удалось раскрыть «по горячим следам». Также было раскрыто 15 преступлений, совершенных в прошлом году.
 
Большая часть правонарушений в новогодние праздники совершили граждане, злоупотребившие алкоголем.
 
2 января на улице Ульяновской областного центра неизвестная женщина открыто похитила у жительницы Кирова кошелек с деньгами и сотовый телефон. Общий ущерб от действий злоумышленницы составил 26 тысяч рублей.
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую - 48-летнюю неработающую кировчанку. 
 
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».


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