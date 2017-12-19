В Советском районе произошло тройное ДТП: 1 человек погиб, 4 травмированы.

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Авария произошла в 7 часов утра 3 января 2017 года.

На 120 километре автодороги Киров – Советск – Яранск водитель автомобиля МАЗ с полуприцепом двигался в сторону Кирова и попытался совершить левый поворот на д. Зашижемье. В сложных дорожныху условиях водитель грузовика не справился с управлением.

Автомобиль стало заносить в сторону, в результате чего произошло отцепление полуприцепа, который остался на проезжей части. В этот момент со стороны Кирова двигался автомобиль ГАЗ. Его водитель не успел среагировать и врезался в полуприцеп. От удара прицеп вылетел на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Рено Дастер».

В результате происшествия погибла женщина-пассажир автомобиля ГАЗ. Травмы получили водители автомобиля ГАЗ и «Рено Дастер», а так же два пассажира «Рено».

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и условия совершения аварии.