В Кирове столкнулись три иномарки.

Поделиться новостью:

Авария произошла в 2 часа ночи 30.12.2017 года.

Напротив дома 39 на Октябрьском проспекте, по предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля «Хёндэ-Солярис» (в состоянии алкогольного опьянения) не справился с управлением и совершил наезд на остановившиеся перед перекрестком автомобиля «Шевроле-Лачетти» и «Хонда-Аккорд».

В результате происшествия 28-летний водитель автомобиля «Хонда» получил травмы и был госпитализирован.