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Новости / Происшествия

В Кирове столкнулись три иномарки.

Сегодня, 15:33 | Просмотров: 143 | Версия для печати
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Авария произошла в 2 часа ночи 30.12.2017 года.
 
Напротив дома 39 на Октябрьском проспекте, по предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля «Хёндэ-Солярис» (в состоянии алкогольного опьянения) не справился с управлением и совершил наезд на остановившиеся перед перекрестком автомобиля «Шевроле-Лачетти» и «Хонда-Аккорд».
 
В результате происшествия 28-летний водитель автомобиля «Хонда» получил травмы и был госпитализирован.


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