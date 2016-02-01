На улице Проезжей "ВАЗ-21099" врезался в «Рено-Логан».

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ДТП случилось в час ночи 31.12.2017 года.

В Кирове напротив дома 4 на ул. Проезжей, по предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 (права управления транспортными средствами не имеет) не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Там произошло столкновение с автомобилем «Рено-Логан», под управлением мужчины 45 лет.

В результате происшествия оба водителя получили травмы и были госпитализированы.