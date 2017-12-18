В Белохолуницком районе водитель «Рено-Логан» устроил массовое ДТП.

Поделиться новостью:

Авария произошла около часа ночи на 243 км федеральной автодороги Кострома-Шарья-Пермь.

По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля «Рено-Логан» не справился с управлением и совершил наезд на стоящие у края проезжей части автомобили «Мерседес-Бенц» и «Мазда-3».

В результате происшествия 36-летний водитель автомобиля «Мерседес» и 50-летний водитель автомобиля «Мазда» получили травмы.