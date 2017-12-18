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Новости / Происшествия

В Белохолуницком районе водитель «Рено-Логан» устроил массовое ДТП.

Сегодня, 15:45 | Просмотров: 236 | Версия для печати
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Авария произошла около часа ночи на 243 км федеральной автодороги Кострома-Шарья-Пермь.
 
По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля «Рено-Логан» не справился с управлением и совершил наезд на стоящие у края проезжей части автомобили «Мерседес-Бенц» и «Мазда-3».
 
В результате происшествия 36-летний водитель автомобиля «Мерседес» и 50-летний водитель автомобиля «Мазда» получили травмы.


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