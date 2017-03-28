В Куменском районе «квартирант» похитил деньги пенсионерки

Поделиться новостью:

В межмуниципальный отдел МВД России «Куменский» обратилась жительница деревни в Куменском районе с заявлением о том, что с ее банковской карты злоумышленник похитил 12 тысяч рублей.Оказалось, что пенсионерка, выставившая на сайте «Авито» объявлению о сдаче квартиры в аренду, сама сообщила злоумышленнику реквизиты своей карты.Позвонивший ей мужчина представился жителем другого региона и сообщил, что он собирается переехать в сельскую местность и снять жилье. 67-летней женщине он предложил заранее перевести деньги, узнав реквизиты ее карты, он вскоре похитил деньги.В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».УМВД России по Кировской области просит жителей региона НИКОГДА и НИКОМУ не называть коды и пароли своих банковских карт. Помните, что знать эту информацию не должен даже сотрудник банка, а тем более посторонний человек!