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Новости / Происшествия

В Куменском районе «квартирант» похитил деньги пенсионерки

Сегодня, 12:39 | Просмотров: 92 | Версия для печати
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В межмуниципальный отдел МВД России «Куменский» обратилась жительница деревни в Куменском районе с заявлением о том, что с ее банковской карты злоумышленник похитил 12 тысяч рублей.

Оказалось, что пенсионерка, выставившая на сайте «Авито» объявлению о сдаче квартиры в аренду, сама сообщила злоумышленнику реквизиты своей карты.

Позвонивший ей мужчина представился жителем другого региона и сообщил, что он собирается переехать в сельскую местность и снять жилье. 67-летней женщине он предложил заранее перевести деньги, узнав реквизиты ее карты, он вскоре похитил деньги.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

УМВД России по Кировской области просит жителей региона НИКОГДА и НИКОМУ не называть коды и пароли своих банковских карт. Помните, что знать эту информацию не должен даже сотрудник банка, а тем более посторонний человек!


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