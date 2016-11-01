В Кирове у прохожего злоумышленник вырвал телефон

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В Кирове на Октябрьском проспекте около 16 часов злоумышленник вырвал из рук 42-летнего кировчанина сотовый телефон стоимостью более 11 тысяч рублей и убежал. Потерпевший обратился в полицию.Оперативный дежурный передал информацию наружным нарядам, находящимся на маршрутах патрулирования. Уже вскоре наряд патрульно-постовой службы задержал мужчину, похожего по приметам, похищенный мобильные телефон был изъят.Дознавателем отдела полиции №1 в отношении подозреваемого – ранее судимого неработающего 39-летнего кировчанина – было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК России «Грабеж». В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия.