В Кирове у прохожего злоумышленник вырвал телефон
Оперативный дежурный передал информацию наружным нарядам, находящимся на маршрутах патрулирования. Уже вскоре наряд патрульно-постовой службы задержал мужчину, похожего по приметам, похищенный мобильные телефон был изъят.
Дознавателем отдела полиции №1 в отношении подозреваемого – ранее судимого неработающего 39-летнего кировчанина – было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК России «Грабеж». В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия.
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