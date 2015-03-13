В Кирове под утро произошло два пожара

Поделиться новостью:

Сегодня в 03:46 на ул. Пролетарской произошел пожар в нежилом доме. В результате на 2-м этаже обгорели пол, стена и потолочное перекрытие. Для тушения привлекались 7 человек, 2 единицы техники от МЧС.А в 05:19 возгорание произошло в жилом доме на ул. Р. Ердякова. В результате обгорело кресло. Для тушения пожара привлекались 9 человек, 4 единицы техники от МЧС.Уважаемые жители Кировской области! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте требования при эксплуатации электроприборов и все правила пожарной безопасности. Берегите свое жилье и жизни от огня!Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Кировской области 8 (8332) 64-21-77.Единый телефон доверия Центрального регионального центра МЧС России 8 (499) 449-89-89.