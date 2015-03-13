ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

04 января 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.6002
EURO: 68.8668
Погода в городе Кирове:
вечером:  -1...+1°C
ночью:  -10...-8°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

В Кирове под утро произошло два пожара

Сегодня, 13:04 | Просмотров: 111 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Сегодня в 03:46 на ул. Пролетарской произошел пожар в нежилом доме. В результате на 2-м этаже обгорели пол, стена и потолочное перекрытие. Для тушения привлекались 7 человек, 2 единицы техники от МЧС.

А в 05:19 возгорание произошло в жилом доме на ул. Р. Ердякова. В результате обгорело кресло. Для тушения пожара привлекались 9 человек, 4 единицы техники от МЧС.

Уважаемые жители Кировской области! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте требования при эксплуатации электроприборов и все правила пожарной безопасности. Берегите свое жилье и жизни от огня!

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Кировской области 8 (8332) 64-21-77.
Единый телефон доверия Центрального регионального центра МЧС России 8 (499) 449-89-89.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Внимание кастинг!!

Последние новости

В России ужесточат наказание за незаконную добычу диких животных

15:42 04.01.2018


В России ужесточат наказание за незаконную добычу диких животных

В Кирове под утро произошло два пожара

13:04 04.01.2018


В Кирове под утро произошло два пожара

В Кирове у прохожего злоумышленник вырвал телефон

12:52 04.01.2018


В Кирове у прохожего злоумышленник вырвал телефон

В Куменском районе «квартирант» похитил деньги пенсионерки

12:39 04.01.2018


В Куменском районе «квартирант» похитил деньги пенсионерки

Кировчанам предлагают оценить работу местной власти

11:31 04.01.2018


Кировчанам предлагают оценить работу местной власти

Приём предложений для зачисления в резерв участковых избиркомов

11:24 04.01.2018


Приём предложений для зачисления в резерв участковых избиркомов

Запускать фейерверк под ЛЭП - смертельно опасно

11:07 04.01.2018


Запускать фейерверк под ЛЭП - смертельно опасно

Все новости

Вести. Кировская область

Новогоднее представление в театре кукол

11:29 04.01.2018


Новогоднее представление в театре кукол

В Стрижах жителям первого дома по улице Заводской было не до праздников

11:28 04.01.2018


В Стрижах жителям первого дома по улице Заводской было не до праздников

Рейд МЧС по домам с печным отоплением

11:26 04.01.2018


Рейд МЧС по домам с печным отоплением

В Верхошижемье состоялась Новогодняя гонка на Кубок Губернатора

11:25 04.01.2018


В Верхошижемье состоялась Новогодняя гонка на Кубок Губернатора

Кировчане вышли на "Забег желаний"

11:23 04.01.2018


Кировчане вышли на "Забег желаний"

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Пожар в Немском районе

13.03.2015


Пожар в Немском районе

Ночью в Кировской области горели жилой дом и сарай

02.01.2018


Ночью в Кировской области горели жилой дом и сарай

В Кирове ночью горел двухэтажный дом (ФОТО)

15.10.2016


В Кирове ночью горел двухэтажный дом (ФОТО)

Ночью в Кирове горела частная баня

15.10.2016


Ночью в Кирове горела частная баня

Ночью в Сосновке сгорел частный дом с баней

20.11.2015


Ночью в Сосновке сгорел частный дом с баней

Вечером в Вятских Полянах горел жилой дом (ФОТО)

04.01.2017


Вечером в Вятских Полянах горел жилой дом (ФОТО)

Популярные новости

В Кирове ищут мужчину, подозреваемого в совершении преступления в отношении ребенка.

22.12.2017


В Кирове ищут мужчину, подозреваемого в совершении преступления в отношении ребенка.

В Кирове дети-сироты получили ключи от новых квартир

27.12.2017


В Кирове дети-сироты получили ключи от новых квартир

В Белохолуницком районе водитель «Рено-Логан» устроил массовое ДТП.

03.01.2018


В Белохолуницком районе водитель «Рено-Логан» устроил массовое ДТП.

Новая кировская школа №26 в микрорайоне Урванцево полностью достроена и готова принять учеников

29.12.2017


Новая кировская школа №26 в микрорайоне Урванцево полностью достроена и готова принять учеников

Сестры Наймушины получили поздравительное письмо от президента

29.12.2017


Сестры Наймушины получили поздравительное письмо от президента

В Советском районе произошло тройное ДТП: 1 человек погиб, 4 травмированы.

03.01.2018


В Советском районе произошло тройное ДТП: 1 человек погиб, 4 травмированы.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх