В Кирове под утро произошло два пожара
А в 05:19 возгорание произошло в жилом доме на ул. Р. Ердякова. В результате обгорело кресло. Для тушения пожара привлекались 9 человек, 4 единицы техники от МЧС.
Уважаемые жители Кировской области! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте требования при эксплуатации электроприборов и все правила пожарной безопасности. Берегите свое жилье и жизни от огня!
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Кировской области 8 (8332) 64-21-77.
Единый телефон доверия Центрального регионального центра МЧС России 8 (499) 449-89-89.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
29.12.2017