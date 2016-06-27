В Вятских Полянах было совершено разбойное нападение на магазин
Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. По факту разбоя, совершенного с применением оружия, следователем МО МВД России «Вятскополянский» было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК России. Полицейские проводили поквартирные и домовые обходы, проверяли ранее судимых граждан.
В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника – им оказался ранее судимый неработающий житель Вятских Полян, 1993 года рождения. Продавец опознала его телосложение, одежду и голос.
На период расследования уголовного дела подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственные и иные процессуальные действия продолжаются.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
29.12.2017