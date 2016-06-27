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Новости / Происшествия

В Вятских Полянах было совершено разбойное нападение на магазин

Сегодня, 12:44 | Просмотров: 140 | Версия для печати
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В середине декабря в Вятских Полянах на улице Пролетарской налетчик с ножом напал на продавца магазина. 31-летняя женщина рассказала полицейским, что около 19 часов 30 минут в торговый зал зашел мужчина. Его лицо до подбородка было закрыто шапкой с прорезями для глаз. Он достал нож и потребовал деньги. В кассе было 2,5 тысячи рублей. Злоумышленник забрал деньги и ушел.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. По факту разбоя, совершенного с применением оружия, следователем МО МВД России «Вятскополянский» было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК России. Полицейские проводили поквартирные и домовые обходы, проверяли ранее судимых граждан.

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника – им оказался ранее судимый неработающий житель Вятских Полян, 1993 года рождения. Продавец опознала его телосложение, одежду и голос.

На период расследования уголовного дела подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственные и иные процессуальные действия продолжаются.


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