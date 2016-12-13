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Новости / Происшествия

Злоумышленники ворвались в квартиру нововятича и похитили телевизор

Сегодня, 13:05 | Просмотров: 99 | Версия для печати
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Утром 4 января в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что неустановленные лица нанесли жителю Нововятского района телесные повреждения. На место была направлена следственно-оперативная группа, которая выяснила обстоятельства совершения преступления.

Накануне вечером в квартиру мужчины, проживающего на улице Пушкина Нововятского района, ворвались двое неизвестных. Они сломали ему руку и нанесли другие телесные повреждения. Позже врачи диагностировали сотрясение головного мозга. Злоумышленники забрали телевизор стоимостью в 20 тысяч рублей и скрылись. В полицию потерпевший не позвонил и только утром обратился за медицинской помощью.

В течение двух часов с момента приезда следственно-оперативной группы полицейские сумели установить подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей, злоупотребляющих спиртными напитками. Зная, что у мужчины имеется в квартире новый дорогостоящий телевизор, недавно подаренный ему родственниками, они спланировали нападение. Похищенный телевизор быстро перепродали водителю такси за 800 рублей. Деньги пропили.

Возбуждено уголовное дело по ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Похищенное изъято.


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