В Орлове при пожаре в квартире погибли три человека

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6 января около 7 часов в Котельничский межрайонный следственный отдел поступила информация о возгорании в многоквартирном доме в городе Орлове.При тушении пожара были обнаружены тела хозяина 1967 г.р., а также мужчины 1972 г.р. и женщины 1987 г.р. По предварительным данным, компания употребляла спиртные напитки и курила в квартире.Следственными органами СКР по Кировской области организовано проведение доследственной проверки.С целью установления причины возгорания и всех обстоятельств произошедшего назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.