В Орлове при пожаре в квартире погибли три человека
При тушении пожара были обнаружены тела хозяина 1967 г.р., а также мужчины 1972 г.р. и женщины 1987 г.р. По предварительным данным, компания употребляла спиртные напитки и курила в квартире.
Следственными органами СКР по Кировской области организовано проведение доследственной проверки.
С целью установления причины возгорания и всех обстоятельств произошедшего назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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