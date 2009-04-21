СРОЧНО!!! Подробности происшествия с рыбаками на льдине

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Для спасения людей привлекались 15 человек, 5 единиц техники, в том числе от МЧС - 6 человек, 2 единицы техники.

Фото ГУ МЧС по Кировской области

Сегодня на реке Вятке в районе Гирсово (Юрьянский район) произошел отрыв льдины с двумя рыбаками. Она находилась на месте (не дрейфовала). Расстояние до берега около 15 м.Сообщается, что льдина была внушительного размера. Рыбаки сами позвонили в ЕДДС по номеру 112.По информации ГУ МЧС по Кировской области, спасательные работы завершились в 15.57. В результате быстрого реагирования, пострадавших нет, место нахождения людей на льдине было определено в светлое время суток. Рыбаки своевременно спасены, обеспечены теплой одеждой и горячим чаем.Для спасения людей привлекались 15 человек, 5 единиц техники, в том числе от МЧС - 6 человек, 2 единицы техники.Сегодня на реке Вятке в районе Гирсово (Юрьянский район) произошел отрыв льдины с двумя рыбаками. Она находилась на месте (не дрейфовала).Расстояние до берега около 15 м.Сообщается, что льдина была внушительного размера. Рыбаки сами позвонили в ЕДДС по номеру 112.По информации ГУ МЧС по Кировской области, спасательные работы завершились в 15.57. В результате быстрого реагирования, пострадавших нет, место нахождения людей на льдине было определено в светлое время суток. Рыбаки своевременно спасены, обеспечены теплой одеждой и горячим чаем.