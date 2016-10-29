ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня понедельник

08 января 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.6002
EURO: 68.8668
Погода в городе Кирове:
вечером:  -11...-9°C
ночью:  -13...-11°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

В Яранском районе в кювет улетела иномарка.

Сегодня, 13:32 | Просмотров: 127 | Версия для печати
Поделиться новостью:
ДТП произошло в 12 часов 07.01.2018 года.
 
На 162-ом километре автодороги «Вятка», по предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля «Датсун» не справился с управлением и съехал в кювет.
 
Автомобиль перевернулся и в результате происшествия 2 пассажира автомобиля - 40-летняя женщина и 17-летний подросток - получили травмы.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Внимание кастинг!!

Последние новости

В Кирово-Чепецком районе произошло тройное ДТП.

13:50 08.01.2018


В Кирово-Чепецком районе произошло тройное ДТП.

На улице Производственной "Субару" врезался в фуру.

13:47 08.01.2018


На улице Производственной "Субару" врезался в фуру.

В Орловском районе водитель иномарки насмерть сбил пенсионерку.

13:42 08.01.2018


В Орловском районе водитель иномарки насмерть сбил пенсионерку.

В Уржумском районе "шестерка" врезалась в "Лада Приора": 2 человека погибли, трое травмированы.

13:39 08.01.2018


В Уржумском районе "шестерка" врезалась в "Лада Приора": 2 человека погибли, трое травмированы.

В Юрьянском районе столкнулись две иномарки.

13:35 08.01.2018


В Юрьянском районе столкнулись две иномарки.

В Яранском районе в кювет улетела иномарка.

13:32 08.01.2018


В Яранском районе в кювет улетела иномарка.

В Кирове сдали в эксплуатацию Детский космический центр.

13:19 08.01.2018


В Кирове сдали в эксплуатацию Детский космический центр.

Все новости

Вести. Кировская область

На Кикиморской горе новогодние праздники проходят под знаком спорта и активного отдыха

11:05 05.01.2018


На Кикиморской горе новогодние праздники проходят под знаком спорта и активного отдыха

Мнение кировчан о фильме "Движение вверх"

11:01 05.01.2018


Мнение кировчан о фильме "Движение вверх"

Новогодний спектакль в библиотеке для слепых

10:56 05.01.2018


Новогодний спектакль в библиотеке для слепых

Новогоднее представление в театре кукол

11:29 04.01.2018


Новогоднее представление в театре кукол

В Стрижах жителям первого дома по улице Заводской было не до праздников

11:28 04.01.2018


В Стрижах жителям первого дома по улице Заводской было не до праздников

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

В Яранском районе в кювет улетела иномарка.

29.10.2016


В Яранском районе в кювет улетела иномарка.

В Сунском районе в кювет улетела иномарка.

18.09.2016


В Сунском районе в кювет улетела иномарка.

В Зуевском районе в кювет улетела иномарка.

06.06.2016


В Зуевском районе в кювет улетела иномарка.

В Малмыжском районе в кювет улетела иномарка.

25.06.2016


В Малмыжском районе в кювет улетела иномарка.

В Оричевском районе в кювет улетела иномарка.

31.07.2016


В Оричевском районе в кювет улетела иномарка.

В Кирово-Чепецком районе в кювет улетела иномарка.

21.06.2017


В Кирово-Чепецком районе в кювет улетела иномарка.

Популярные новости

В Советском районе произошло тройное ДТП: 1 человек погиб, 4 травмированы.

03.01.2018


В Советском районе произошло тройное ДТП: 1 человек погиб, 4 травмированы.

СРОЧНО!!! В Кировской области льдина с рыбаками дрейфует по Вятке

07.01.2018


СРОЧНО!!! В Кировской области льдина с рыбаками дрейфует по Вятке

В Белохолуницком районе водитель «Рено-Логан» устроил массовое ДТП.

03.01.2018


В Белохолуницком районе водитель «Рено-Логан» устроил массовое ДТП.

В Кирове дети-сироты получили ключи от новых квартир

27.12.2017


В Кирове дети-сироты получили ключи от новых квартир

Затяжных морозов не будет

07.01.2018


Затяжных морозов не будет

В Кирово-Чепецком районе «Лада-Калина» врезалась в «ВАЗ-XRAY»: 1 человек погиб, 3 травмированы.

05.01.2018


В Кирово-Чепецком районе «Лада-Калина» врезалась в «ВАЗ-XRAY»: 1 человек погиб, 3 травмированы.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх