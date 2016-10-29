В Яранском районе в кювет улетела иномарка.

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ДТП произошло в 12 часов 07.01.2018 года.

На 162-ом километре автодороги «Вятка», по предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля «Датсун» не справился с управлением и съехал в кювет.

Автомобиль перевернулся и в результате происшествия 2 пассажира автомобиля - 40-летняя женщина и 17-летний подросток - получили травмы.