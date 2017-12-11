В Кирове задержали мошенника, покупавшего бытовую технику на купюры «банка приколов».

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В середине декабря в полицию обратился кировчанин, который ранее разместил на Интернет-сайте «Авито» объявление о продаже телевизора.

Сделка происходила вечером, когда на улице было уже темно. Кировчанин отдал покупателю телевизор, а тот ему пачку купюр - обещанную сумму.

В результате лишь дома продавец обнаружил, что в полученной пачке настоящей была только одна купюра, остальные оказались закладками «Дубли Банка приколов». Потерпевший оценил свой ущерб в 10 тысяч рублей.

Оказалось, что продавец телевизора не единственный обманутый. Во всех случаях схема обмана была аналогичной. После совершения сделки дозвониться до афериста ни один пострадавший не смог.

В результате проделанной работы сотрудники оперативно-сыскного отдела УМВД России по г. Кирову установили личность злоумышленника - им оказался 42-летний ранее несудимый житель областного центра.

В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, направленные на установление и документирование всех эпизодов его преступной деятельности. Кировчанин подозревается, как минимум, в 8 подобных мошенничествах.