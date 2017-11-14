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Новости / Происшествия

За убийство из ревности кировчанина приговорили к 10 годам колонии сторого режима.

Сегодня, 15:09 | Просмотров: 84 | Версия для печати
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Трагедия произошла в лесном массиве у поселка Юбилейный Котельничского района в июне 2017 года.
 
Около местного пруда было обнаружено тело 32-летнего мужчины с огнестрельным ранением в области грудной клетки. Следствием и судом было установлено, что осужденный 1971 года рождения узнал о близких отношениях бывшей гражданской жены и его друга. Не оставляя попыток вернуть девушку, мужчина постоянно отслеживал ее место нахождение.
 
15 июня 2017 года в вечернее время он узнал о том, что его возлюбленная выехала к пруду вблизи пос. Юбилейный Котельничского района Кировской области совместно с его другом. Прибыв в названное место, ревнивый "бывший" разбил стекло автомобиля соперника, а после того как новый бойфренд его девушки вышел из машины, в упор выстрелил в него из охотничьего ружья.
 
От полученных повреждений мужчина скончался на месте.
 
Осужденный с места происшествия скрылся и в короткие сроки был задержан.
 
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Кировской области, под тяжестью собранных доказательств он признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.
 
Приговор суда не вступил в законную силу.


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