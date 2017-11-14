За убийство из ревности кировчанина приговорили к 10 годам колонии сторого режима.

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Трагедия произошла в лесном массиве у поселка Юбилейный Котельничского района в июне 2017 года.

Около местного пруда было обнаружено тело 32-летнего мужчины с огнестрельным ранением в области грудной клетки. Следствием и судом было установлено, что осужденный 1971 года рождения узнал о близких отношениях бывшей гражданской жены и его друга. Не оставляя попыток вернуть девушку, мужчина постоянно отслеживал ее место нахождение.

15 июня 2017 года в вечернее время он узнал о том, что его возлюбленная выехала к пруду вблизи пос. Юбилейный Котельничского района Кировской области совместно с его другом. Прибыв в названное место, ревнивый "бывший" разбил стекло автомобиля соперника, а после того как новый бойфренд его девушки вышел из машины, в упор выстрелил в него из охотничьего ружья.

От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Осужденный с места происшествия скрылся и в короткие сроки был задержан.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Кировской области, под тяжестью собранных доказательств он признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.