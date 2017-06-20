ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

09 января 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.0463
EURO: 68.2103
Погода в городе Кирове:
вечером:  -8...-6°C
ночью:  -4...-2°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

В Кирове за сбыт наркотиков будут судить бывшего сотрудника вневедомственной охраны.

Сегодня, 15:25 | Просмотров: 205 | Версия для печати
Поделиться новостью:
В СУ СКР по Кировской области завершено расследование  уголовного дела в отношении водителя батальона Отдела вневедомственной охраны по городу  Кирову.
 
Мужчину подозревают в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. Полицейский был задержан с поличным в октябре 2017 года сотрудниками УФСБ России по Кировской области.
 
При подозреваемом был обнаружен наркотик, который, по предварительным данным, он хранил для последующего незаконного сбыта. По версии следствия, предложение принять участие в продаже наркосредств обвиняемый получил через интернет. Полицейский устраивал тайники-«закладки» на территории города Кирова и передавал информацию о местонахождении наркотиков неустановленным лицам.
 
23 октября он получил 15 пакетиков со "спайсом" и заложил их в очередной тайник, после чего был задержан.
 
Следователи СУ СКР по Кировской области в кратчайшие сроки провели качественное расследование дела, собрали достаточную доказательственную базу. После предъявления доказательств обвиняемому он признал свою вину.
 
В настоящее время уголовное дело после утверждения обвинительного заключения заместителем прокурора Кировской области направлено в  суд, где будет рассмотрено по существу.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Слободском районе иномарка врезалась в фуру.

16:44 09.01.2018


В Слободском районе иномарка врезалась в фуру.

Суд поставит точку в деле о краже телефонов стоимостью более миллиона

16:00 09.01.2018


Суд поставит точку в деле о краже телефонов стоимостью более миллиона

В Кирове автоинспекторы ликвидировали пожар у АЗС

15:51 09.01.2018


В Кирове автоинспекторы ликвидировали пожар у АЗС

В Кирове из незаконного оборота изъяли 300 литров алкоголя.

15:35 09.01.2018


В Кирове из незаконного оборота изъяли 300 литров алкоголя.

В Кирове за сбыт наркотиков будут судить бывшего сотрудника вневедомственной охраны.

15:25 09.01.2018


В Кирове за сбыт наркотиков будут судить бывшего сотрудника вневедомственной охраны.

За убийство из ревности кировчанина приговорили к 10 годам колонии сторого режима.

15:09 09.01.2018


За убийство из ревности кировчанина приговорили к 10 годам колонии сторого режима.

В Кирове задержали мошенника, покупавшего бытовую технику на купюры «банка приколов».

14:37 09.01.2018


В Кирове задержали мошенника, покупавшего бытовую технику на купюры «банка приколов».

Все новости

Вести. Кировская область

Турнир по капоэйре в Кирове

17:49 09.01.2018


Турнир по капоэйре в Кирове

В Кирове прошел шотландский бал

15:20 09.01.2018


В Кирове прошел шотландский бал

Семейный праздник МЧС на "Прометее"

12:22 09.01.2018


Семейный праздник МЧС на "Прометее"

Выставка декоративного искусства "Дорогою цветов" в художественном музее

12:17 09.01.2018


Выставка декоративного искусства "Дорогою цветов" в художественном музее

Снежные фигуры во дворе дома на Пушкина, 38 в Нововятском районе

10:52 09.01.2018


Снежные фигуры во дворе дома на Пушкина, 38 в Нововятском районе

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

25-летнего жителя Кирова приговорили к 8 годам колонии за сбыт наркотиков.

20.06.2017


25-летнего жителя Кирова приговорили к 8 годам колонии за сбыт наркотиков.

Уголовное дело в отношении экс-директора МФЦ ушло в прокуратуру

13.03.2017


Уголовное дело в отношении экс-директора МФЦ ушло в прокуратуру

Уголовное дело гендиректора АО «КРИК» направлено в суд.

26.09.2017


Уголовное дело гендиректора АО «КРИК» направлено в суд.

Павел Сырцев признал вину

04.08.2015


Павел Сырцев признал вину

Бывшего начальника Вятскополянского ДУ № 21 обвиняют в растрате.

16.05.2017


Бывшего начальника Вятскополянского ДУ № 21 обвиняют в растрате.

Кировчанина обвиняют в распространении экстремистских материалов

17.05.2017


Кировчанина обвиняют в распространении экстремистских материалов

Популярные новости

В Советском районе произошло тройное ДТП: 1 человек погиб, 4 травмированы.

03.01.2018


В Советском районе произошло тройное ДТП: 1 человек погиб, 4 травмированы.

СРОЧНО!!! В Кировской области льдина с рыбаками дрейфует по Вятке

07.01.2018


СРОЧНО!!! В Кировской области льдина с рыбаками дрейфует по Вятке

В Белохолуницком районе водитель «Рено-Логан» устроил массовое ДТП.

03.01.2018


В Белохолуницком районе водитель «Рено-Логан» устроил массовое ДТП.

Затяжных морозов не будет

07.01.2018


Затяжных морозов не будет

В Кирове дети-сироты получили ключи от новых квартир

27.12.2017


В Кирове дети-сироты получили ключи от новых квартир

В Кирове сдали в эксплуатацию Детский космический центр.

08.01.2018


В Кирове сдали в эксплуатацию Детский космический центр.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх