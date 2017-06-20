В Кирове за сбыт наркотиков будут судить бывшего сотрудника вневедомственной охраны.
В СУ СКР по Кировской области завершено расследование уголовного дела в отношении водителя батальона Отдела вневедомственной охраны по городу Кирову.
Мужчину подозревают в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. Полицейский был задержан с поличным в октябре 2017 года сотрудниками УФСБ России по Кировской области.
При подозреваемом был обнаружен наркотик, который, по предварительным данным, он хранил для последующего незаконного сбыта. По версии следствия, предложение принять участие в продаже наркосредств обвиняемый получил через интернет. Полицейский устраивал тайники-«закладки» на территории города Кирова и передавал информацию о местонахождении наркотиков неустановленным лицам.
23 октября он получил 15 пакетиков со "спайсом" и заложил их в очередной тайник, после чего был задержан.
Следователи СУ СКР по Кировской области в кратчайшие сроки провели качественное расследование дела, собрали достаточную доказательственную базу. После предъявления доказательств обвиняемому он признал свою вину.
В настоящее время уголовное дело после утверждения обвинительного заключения заместителем прокурора Кировской области направлено в суд, где будет рассмотрено по существу.
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