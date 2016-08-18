В Кирове из незаконного оборота изъяли 300 литров алкоголя.

Поделиться новостью:

В новогодние каникулы полицейские пресекли 24 административных правонарушения, из незаконного оборота изъято около 300 литров алкоголя.

7 января в магазине «Мини-маркет» на улице Ленина г. Кирова сотрудники полиции выявили и пресекли розничную продажу пива в запрещенное для этого время. Из незаконного оборота изъяли 18 литров алкогольной продукции.

В отношении продавца и индивидуального предпринимателя составлены административные протоколы.

Отметим, что алкогольная продукция, реализуемая в подобных круглосуточных магазинах, может оказаться контрафактной и представлять опасность для жизни и здоровья.

Полиция призывает граждан сообщать в органы внутренних дел обо всех правонарушениях в сфере оборота алкогольной продукции и спиртосодержащих жидкостей по телефону: 02 (102 – с мобильного).