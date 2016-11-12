В Кирове автоинспекторы ликвидировали пожар у АЗС
Увидев происходящее, сотрудники спецбатальона ДПС ГИБДД ОР УМВД России по Кировской области поспешили на помощь.
Лейтенант полиции Вячеслав Копылов и его напарник капитан полиции Сергей Попыванов огнетушителем сбили пламя с задней части транспортного средства, не дав огню распространиться.
Благодаря оперативным и грамотным действиям автоинспекторов удалось в считанные секунды спасти автомобиль и избежать гибели людей.
Фото 43.мвд.рф
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