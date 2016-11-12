ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

09 января 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.0463
EURO: 68.2103
Погода в городе Кирове:
вечером:  -8...-6°C
ночью:  -4...-2°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

В Кирове автоинспекторы ликвидировали пожар у АЗС

Сегодня, 15:51 | Просмотров: 112 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Сегодня, 9 января, около 13 часов на выезде из Кирова возле автозаправочной станции загорелся автомобиль «ВАЗ-2114». Водителю удалось выбраться из салона, однако потушить огонь самостоятельно он не смог.

Увидев происходящее, сотрудники спецбатальона ДПС ГИБДД ОР УМВД России по Кировской области поспешили на помощь.  

Лейтенант полиции Вячеслав Копылов и его напарник капитан полиции Сергей Попыванов огнетушителем сбили пламя с задней части транспортного средства, не дав огню распространиться.

Благодаря оперативным и грамотным действиям автоинспекторов удалось в считанные секунды спасти автомобиль и избежать гибели людей.

Фото 43.мвд.рф


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Слободском районе иномарка врезалась в фуру.

16:44 09.01.2018


В Слободском районе иномарка врезалась в фуру.

Суд поставит точку в деле о краже телефонов стоимостью более миллиона

16:00 09.01.2018


Суд поставит точку в деле о краже телефонов стоимостью более миллиона

В Кирове автоинспекторы ликвидировали пожар у АЗС

15:51 09.01.2018


В Кирове автоинспекторы ликвидировали пожар у АЗС

В Кирове из незаконного оборота изъяли 300 литров алкоголя.

15:35 09.01.2018


В Кирове из незаконного оборота изъяли 300 литров алкоголя.

В Кирове за сбыт наркотиков будут судить бывшего сотрудника вневедомственной охраны.

15:25 09.01.2018


В Кирове за сбыт наркотиков будут судить бывшего сотрудника вневедомственной охраны.

За убийство из ревности кировчанина приговорили к 10 годам колонии сторого режима.

15:09 09.01.2018


За убийство из ревности кировчанина приговорили к 10 годам колонии сторого режима.

В Кирове задержали мошенника, покупавшего бытовую технику на купюры «банка приколов».

14:37 09.01.2018


В Кирове задержали мошенника, покупавшего бытовую технику на купюры «банка приколов».

Все новости

Вести. Кировская область

Турнир по капоэйре в Кирове

17:49 09.01.2018


Турнир по капоэйре в Кирове

В Кирове прошел шотландский бал

15:20 09.01.2018


В Кирове прошел шотландский бал

Семейный праздник МЧС на "Прометее"

12:22 09.01.2018


Семейный праздник МЧС на "Прометее"

Выставка декоративного искусства "Дорогою цветов" в художественном музее

12:17 09.01.2018


Выставка декоративного искусства "Дорогою цветов" в художественном музее

Снежные фигуры во дворе дома на Пушкина, 38 в Нововятском районе

10:52 09.01.2018


Снежные фигуры во дворе дома на Пушкина, 38 в Нововятском районе

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кирове на стоянке загорелся автомобиль "CHEVROLET NIVA".

12.11.2016


В Кирове на стоянке загорелся автомобиль "CHEVROLET NIVA".

Автоинспекторы не дали замерзнуть детям и спасли жизнь водителю

14.01.2015


Автоинспекторы не дали замерзнуть детям и спасли жизнь водителю

В Пижанке иснпекторы ГИБДД спасли из горящего дома хозяина-инвалида.

25.11.2014


В Пижанке иснпекторы ГИБДД спасли из горящего дома хозяина-инвалида.

Автоинспектор помог «скорой помощи»

27.01.2017


Автоинспектор помог «скорой помощи»

В Кирове судебным приставам пришлось тушить пожар

02.12.2016


В Кирове судебным приставам пришлось тушить пожар

У призвания спасать отпуска не бывает

21.01.2016


У призвания спасать отпуска не бывает

Популярные новости

В Советском районе произошло тройное ДТП: 1 человек погиб, 4 травмированы.

03.01.2018


В Советском районе произошло тройное ДТП: 1 человек погиб, 4 травмированы.

СРОЧНО!!! В Кировской области льдина с рыбаками дрейфует по Вятке

07.01.2018


СРОЧНО!!! В Кировской области льдина с рыбаками дрейфует по Вятке

В Белохолуницком районе водитель «Рено-Логан» устроил массовое ДТП.

03.01.2018


В Белохолуницком районе водитель «Рено-Логан» устроил массовое ДТП.

Затяжных морозов не будет

07.01.2018


Затяжных морозов не будет

В Кирове дети-сироты получили ключи от новых квартир

27.12.2017


В Кирове дети-сироты получили ключи от новых квартир

В Кирове сдали в эксплуатацию Детский космический центр.

08.01.2018


В Кирове сдали в эксплуатацию Детский космический центр.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх