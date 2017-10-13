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Суд поставит точку в деле о краже телефонов стоимостью более миллиона

Сегодня, 16:00 | Просмотров: 99 | Версия для печати
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В Кирове окончено расследование уголовного дела о краже в особо крупном размере. Материалы дела в отношении двух жителей Свердловской области по обвинению их в совершении тайного хищения сотовых телефонов на сумму более 1,3 миллиона рублей направлены в суд.

В апреле 2017 года в УМВД России по г. Кирову поступило сообщение о том, что ночью из офиса продаж была совершена кража 27 сотовых телефонов «Apple iPhone». Компании был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 301 400 рублей.

По данному факту следственным управлением УМВД России по г. Кирову было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК России «Кража, совершенная в особо крупном размере».

В ходе расследования, проведенного следователем СУ УМВД России по г. Кирову, было установлено, что двое жителей Свердловской области, 35 и 36 лет, находясь в съемной квартире в Кирове, договорились совершить хищение сотовых телефонов.

Реализуя совместный преступный умысел, мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ночное время приехали к зданию офиса продаж. Один, используя заранее приготовленную монтировку, отжал входную дверь и проник в помещение. Разбив стеклянные витрины, он похитил 27 сотовых телефонов. Второй обвиняемый в это время наблюдал за обстановкой, чтобы в случае необходимости предупредить напарника о появлении посторонних лиц и возникновении опасности быть задержанными. С похищенными телефонами злоумышленники уехали из Кировской области, позже продав их.

В настоящее время материалы уголовного дела по обвинению мужчин в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.


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