В Слободском районе иномарка врезалась в фуру.

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Авария произошла около 18 часов 08.01.2018 года.

На 636 километре автодороги Кострома-Шарья-Киров-Пермь, по предварительным данным, 56-летний водитель автомобиля «Ауди» выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем «Ман».

В результате происшествия водитель автомобиля «Ауди» погиб.