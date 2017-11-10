Приговор экс-директору АО "КРИК" В. Шмакову вступил в силу.

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Уголовное дело в отношении 36-летнего бывшего генерального директора АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» Виталия Шмакова рассматривал Первомайский районный суд города Кирова.

Шмаков был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

В суде было установлено, что генеральный директор АО в мае 2017 года получил денежные средства в размере 5 млн. рублей за действия в интересах одной из строительных компаний Кирова. Речь шла о погашении долга АО «КРИК» на сумму более 62 млн. рублей путем уступки подрядчику по заниженной стоимости права требования на получение выстроенного жилья в городе Кирове по договорам участия в долевом строительстве, ранее заключенным между АО «КРИК» и застройщиком.

Шмакова задержали с поличным сотрудники УСФБ по Кировской области. Предварительное расследование по уголовному делу провели следователи СУ СК России по Кировской области.

Суд признал Шмакова виновным и назначил наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 15 млн. рублей с отбыванием основного наказания в колонии строгого режима.

Виталий Шмаков и его защитник обжаловали приговор в суд апелляционной инстанции. Определением Судебной коллегии по уголовным делам Кировского областного суда апелляционные жалобы осуждённого и его защитника были отклонены.

Обвинительный приговор оставлен в законной силе.