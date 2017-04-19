В Кирове пресечен факт незаконной продажи алкоголя  

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Объявление о продаже алкоголя с доставкой в ночное время было размещено на сайте в Интернете. Заказать спиртное можно было по телефону. После того, как граждане сделали заказ, алкогольную продукцию на автомобиле доставили во дворе дома по улице Пятницкой.В ходе осмотра машины, водитель которой около полуночи привез и продал спиртное, была обнаружена и изъята алкогольная продукция различных наименований, всего 4,5 литра. Водитель знал о запрете на дистанционную торговлю алкоголем, однако, был уверен в том, что занимается не продажей, а доставкой.В настоящее время спиртное изъято, в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении, за которое предусмотрена ответственность в виде штрафа до 50 тысяч рублей.Начальник отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Кировской области Алексей Леванов подчеркнул, что подобные мероприятия будут продолжены, информация о сайтах с предложениями продажи алкоголя дистанционным способом будет направляться в Роскомнадзор для принятия решения о закрытии.