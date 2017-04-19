В Кирове пресечен факт незаконной продажи алкоголя
В настоящее время спиртное изъято, в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении, за которое предусмотрена ответственность в виде штрафа до 50 тысяч рублей.
Начальник отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Кировской области Алексей Леванов подчеркнул, что подобные мероприятия будут продолжены, информация о сайтах с предложениями продажи алкоголя дистанционным способом будет направляться в Роскомнадзор для принятия решения о закрытии.
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