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В Кирове выявили 3 случая сбыта фальшивых 5-тысячных купюр.

Сегодня, 11:14 | Просмотров: 146 | Версия для печати
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С начала 2018 года на территории г. Кирова полиция выявила 3 факта обнаружения поддельных денежных знаков достоинством 5000 рублей.
 
Поддельные дензнаки пытались сбыть в организациях розничной торговли и отдельным гражданам.
 
Всем гражданам необходимо знать основные отличительные признаки поддельных денежных знаков и порядок действий при обнаружении подозрительных купюр.
 
Признаки подлинности денежных купюр:
 
- комбинированный водяной знак (на просвет рисунок имеет участки более светлые, чем бумага);
- защитная нить (металлизированная защитная нить шириной 5 мм с повторяющимся изображением, внедренная в бумагу)
- микроперфорация (на просвет видны микроотверстия, имеющие ровные, параллельные ряды)
- эффект изменения изображения на защитной нити (при изменении угла зрения рисунок меняется)
- оптически переменная магнитная краска (при изменении угла зрения изменяется цвет герба города).
 
Если денежная купюра вызывает сомнение в подлинности, не отказывайтесь от подозрительной банкноты и не возвращайте ее сбытчику. Незамедлительно вызовите полицию, под любым предлогом постарайтесь задержать сбытчика до приезда сотрудников, запомните его приметы и транспорт, на котором он приехал.
 
Ни в коем случае не пытайтесь сами сбыть поддельную денежную купюру!


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