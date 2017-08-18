В Кирове выявили 3 случая сбыта фальшивых 5-тысячных купюр.

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С начала 2018 года на территории г. Кирова полиция выявила 3 факта обнаружения поддельных денежных знаков достоинством 5000 рублей.

Поддельные дензнаки пытались сбыть в организациях розничной торговли и отдельным гражданам.

Всем гражданам необходимо знать основные отличительные признаки поддельных денежных знаков и порядок действий при обнаружении подозрительных купюр.

Признаки подлинности денежных купюр:

- комбинированный водяной знак (на просвет рисунок имеет участки более светлые, чем бумага);

- защитная нить (металлизированная защитная нить шириной 5 мм с повторяющимся изображением, внедренная в бумагу)

- микроперфорация (на просвет видны микроотверстия, имеющие ровные, параллельные ряды)

- эффект изменения изображения на защитной нити (при изменении угла зрения рисунок меняется)

- оптически переменная магнитная краска (при изменении угла зрения изменяется цвет герба города).

Если денежная купюра вызывает сомнение в подлинности, не отказывайтесь от подозрительной банкноты и не возвращайте ее сбытчику. Незамедлительно вызовите полицию, под любым предлогом постарайтесь задержать сбытчика до приезда сотрудников, запомните его приметы и транспорт, на котором он приехал.

Ни в коем случае не пытайтесь сами сбыть поддельную денежную купюру!