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Новости / Происшествия

В Кирове произошел пожар в магазине женской одежды.

Сегодня, 11:38 | Просмотров: 376 | Версия для печати
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ЧП случилось около двух часов ночи 15.01.2018 года.
 
В Кирове на улице Труда загорелся магазин женской одежды. В очаге возгорания обгорели кресло, потолок и стена, закоптилось имущество по всей площади.
 
Предполагаемая причина - короткое замыкание электропроводки. Ориентировочный ущерб от пожара составил 300 тыс. рублей.
 
В целом за два прошедших дня на территории Кировской области было зарегистрировано 15 пожаров в населённых пунктах. В Кирове произошло два пожара в многоквартирных домах.
 
На улице Ленина, 191, на лестничной площадке девятого этажа из-за короткого замыкания оплавился светильник. А на улице Ульяновской горела квартира. Предполагаемая причина - неосторожность при курении хозяина жилья.


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