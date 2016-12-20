Кировские автоинспекторы помогли водителям в мороз

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13 января около 3 часов утра на трассе в 12 км от Яранска понадобилась помощь водителю грузового автомобиля «Маз». В тридцатиградусный мороз у транспортного средства порвался ремень ГРМ и не открывался моторный отсек. На протяжении нескольких часов водитель безрезультатно пытался привлечь внимание проезжающих мимо, идти пешком по незнакомой местности он не решился. Что согреться, ему пришлось жечь запаску.На помощь дальнобойщику пришел наряд ДПС. Сотрудники ГИБДД, убедившись, что мужчина в медицинской помощи не нуждается, довезли его до гостиницы и угостили чаем.Другой случай также произошел в субботу на федеральной трассе «Вятка» в 3 км от районного центра, где инспекторы ДПС помогли водителю грузового автомобиля «Маз».Водитель не мог тронуться с места из-за сломавшего сцепления, к тому же неожиданно сел аккумулятор. Ситуация выходила из-под контроля, водителю в 30-градусный мороз грозило обморожение. Проезжающий мимо наряд ДПС оказал ему помощь. Автоинспекторы предоставили возможность согреться мужчине в патрульном автомобиле ДПС, нашли провода и произвели зарядку севшего аккумулятора автомобиля «Маз».Фото и информация ГИБДД Кировской области