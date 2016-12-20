Кировские автоинспекторы помогли водителям в мороз
На помощь дальнобойщику пришел наряд ДПС. Сотрудники ГИБДД, убедившись, что мужчина в медицинской помощи не нуждается, довезли его до гостиницы и угостили чаем.
Другой случай также произошел в субботу на федеральной трассе «Вятка» в 3 км от районного центра, где инспекторы ДПС помогли водителю грузового автомобиля «Маз».
Водитель не мог тронуться с места из-за сломавшего сцепления, к тому же неожиданно сел аккумулятор. Ситуация выходила из-под контроля, водителю в 30-градусный мороз грозило обморожение. Проезжающий мимо наряд ДПС оказал ему помощь. Автоинспекторы предоставили возможность согреться мужчине в патрульном автомобиле ДПС, нашли провода и произвели зарядку севшего аккумулятора автомобиля «Маз».
Фото и информация ГИБДД Кировской области
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