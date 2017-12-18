На улице Герцена произошло тройное ДТП: 2 человека травмированы.

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ДТП произошло в 19 часов 13.01.2018 года в Кирове.

На ул. Герцена, напротив дома № 76, по предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля «Ниссан Тиида» при выезде со второстепенной дороги не убедился в безопасности, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Шевроле Лачетти», под управлением 34-летнего водителя, и совершил с ним столкновение.

После чего автомобиль «Ниссан Тиида» совершил столкновение со встречным автомобилем «Рено Симбол», под управлением 35-летнего водителя.

В результате происшествия 2 пассажира автомобиля «Ниссан Тиида» (девушки 20 и 22 лет) получили травмы.