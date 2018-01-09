В Кирове иномарка спровоцировала ДТП с участием скорой помощи.

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Авария произошла около полудня 13.01.2018 года.

На ул. Московская, напротив дома № 153, по предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля «Хендэ Солярис» при перестроении создал помеху попутному автомобилю скорой помощи, под управлением 24-летнего водителя. Уходя от столкновения скорая врезалась в дерево.

В результате происшествия 2 пассажира автомобиля скорой помощи - 50-летний мужчина и 26-летняя женщина - получили травмы.