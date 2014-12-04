По факту пожара в Нововятском районе начата доследственная проверка.

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По факту пожара в Нововятском районе, унесшего жизнь двоих человек, Следственными органами СКР по Кировской области проводится доследственная проверка.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 16 января. В Нововятском районе загорелся деревянный жилой дом. При тушении пожара были обнаружены тела мужчины 1959 гр. и женщины 1962 г.р., которые совместно проживали в доме.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Сожители злоупотребляли спиртными напитками и курили в квартире.

Следователи уже назначили ряд экспертиз для детального исследования происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.