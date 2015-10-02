В Кирове в магазине на улице Горького торговали контрафактной одеждой.

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В полицию поступило обращение от кировчанина о продаже одежды с признаками незаконного использования известных зарубежных торговых марок в одном из магазинов на улице Горького.

В ходе проверки сообщения информация подтвердилась. В магазине полицейские обнаружили куртки, брюки, спортивные костюмы и обувь с логотипами известных брендов на общую сумму около 130 тысяч рублей.

При этом у продавца не оказалось сопроводительных документов, подтверждающих принадлежность одежды и обуви к указанным на них товарным маркам. Качество и цена товаров также вызывали сомнения в принадлежности к брендовым вещам.

Возбуждено административное расследование.

Изъятая одежда и обувь направлена на исследование.