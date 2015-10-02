В Кирове в магазине на улице Горького торговали контрафактной одеждой.
В полицию поступило обращение от кировчанина о продаже одежды с признаками незаконного использования известных зарубежных торговых марок в одном из магазинов на улице Горького.
В ходе проверки сообщения информация подтвердилась. В магазине полицейские обнаружили куртки, брюки, спортивные костюмы и обувь с логотипами известных брендов на общую сумму около 130 тысяч рублей.
При этом у продавца не оказалось сопроводительных документов, подтверждающих принадлежность одежды и обуви к указанным на них товарным маркам. Качество и цена товаров также вызывали сомнения в принадлежности к брендовым вещам.
Возбуждено административное расследование.
Изъятая одежда и обувь направлена на исследование.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.