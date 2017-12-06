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В Верхнекамском районе возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств.

Сегодня, 19:13 | Просмотров: 79 | Версия для печати
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Следственным отделом по Верхнекамскому району СКР по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту растраты денежных средств руководителем ликвидационной комиссии местного муниципального унитарного предприятия.
 
По версии следствия, летом 2017 года директор комиссии перечислил 70 тысяч рублей с расчетного счета МУПа на счет своего знакомого индивидуального предпринимателя.
 
Деньги чиновник перевел в счет погашения долга по договору поставки за коммерческое предприятие, учредителем и директором которого он сам и являлся.
 
Следователями следственного отдела по Верхнекамскому району СУ СКР по Кировской области тщательным образом проведены необходимые следственные действия, собрана доказательственная база. Во время предварительного следствия мужчина признал вину в совершении преступления.
 
В настоящее время уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения.


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