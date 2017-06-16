Житель Пасегово "угнал" свой собственный автомобиль.

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В МО МВД «Кирово-Чепецкий» обратился житель села Пасегово с заявлением о том, что в новогодние праздники со стоянки неизвестные злоумышленники угнали его автомобиль «Volkswagen».

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Полицейские провели активную розыскную работу и обнаружили угнанный автомобиль на территории областного центра.

В ходе дальнейших разбирательств было установлено, что "пострадавший" водитель накануне "угона" совершил ДТП, въехав в другой автомобиль. С места происшествия он успел скрыться.

Но полицейские нашли видеозапись, на которой было отчетливо видно, как водитель "угнанного" авто после столкновения выходит из «Фольксвагена», запирает дверь ключом и скрывается с места ДТП.

Мужчину пригласили в отдел для дополнительных объяснений. Увидев видеозапись, он сознался в том, что угона не было.

Уголовное дело по факту угона было прекращено. В отношении злоумышленника возбудили новое уголовное дело за заведомо ложный донос о совершении преступления.

В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия.