В Кирове по горячим следам задержали грабителя.
Вечером 16 января в отдел полиции обратилась женщина.
На улице Сурикова на нее напал мужчина и вырвал из рук пакет, в котором находился планшетный компьютер. Оперативный дежурный передал информацию всем полицейским патрулям.
Вскоре молодого человека, схожего по приметам, задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. В пакете при нем и нашелся украденный планшетный компьютер. Похищенное изъято.
Задержанного 24-летнего кировчанина росгвардейцы передали сотрудникам ППС для дальнейшего разбирательства.
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