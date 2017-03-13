В Кирове по горячим следам задержали грабителя.

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Вечером 16 января в отдел полиции обратилась женщина.

На улице Сурикова на нее напал мужчина и вырвал из рук пакет, в котором находился планшетный компьютер. Оперативный дежурный передал информацию всем полицейским патрулям.

Вскоре молодого человека, схожего по приметам, задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. В пакете при нем и нашелся украденный планшетный компьютер. Похищенное изъято.

Задержанного 24-летнего кировчанина росгвардейцы передали сотрудникам ППС для дальнейшего разбирательства.