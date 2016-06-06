Сотрудники ГИБДД устанавливают очевидцев ДТП в Зуевском районе.

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17 января 2018 года в Зуевском районе на 102 километре автодороги Киров - Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки-граница Удмуртии (в районе поворота на Зуевку) был обнаружен труп 59-летнего мужчины.

По предварительным данным, жителя Зуевского района сбил неустановленный автомобиль, скрывшийся с места происшествия.

Очевидцев, а так же всех, кому что-либо известно о данном происшествии, просьба звонить по телефонам в ГИБДД: 8(8332) 58-88-88, 64-38-77.