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Новости / Происшествия

Сотрудники ГИБДД устанавливают очевидцев ДТП в Зуевском районе.

Сегодня, 13:06 | Просмотров: 792 | Версия для печати
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17 января 2018 года в Зуевском районе на 102 километре автодороги Киров - Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки-граница Удмуртии (в районе поворота на Зуевку) был обнаружен труп 59-летнего мужчины.
 
По предварительным данным, жителя Зуевского района сбил неустановленный автомобиль, скрывшийся с места происшествия.
 
Очевидцев, а так же всех, кому что-либо известно о данном происшествии, просьба звонить по телефонам в ГИБДД: 8(8332) 58-88-88, 64-38-77.


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