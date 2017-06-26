На Октябрьском проспекте столкнулись две иномарки.

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ДТП произошло в 19 часов 17.01.2018 года.

На Октябрьском проспекте, напротив дома № 29, по предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля «Шевроле Ланос» при выезде с прилегающей территории не убедился в безопасности и не предоставил преимущество в движении автомобилю «Тойота Камри» под управлением 36-летнего водителя.

В итоге произошло столкновение.

В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота Камри» и его 34-летняя женщина-пассажир получили травмы (не госпитализированы).