На Октябрьском проспекте столкнулись две иномарки.
ДТП произошло в 19 часов 17.01.2018 года.
На Октябрьском проспекте, напротив дома № 29, по предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля «Шевроле Ланос» при выезде с прилегающей территории не убедился в безопасности и не предоставил преимущество в движении автомобилю «Тойота Камри» под управлением 36-летнего водителя.
В итоге произошло столкновение.
В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота Камри» и его 34-летняя женщина-пассажир получили травмы (не госпитализированы).
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