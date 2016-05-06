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С начала года в Кировской области зафиксировано уже четыре случая бешенства

Сегодня, 15:05 | Просмотров: 110 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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С начала года в Кировской области зафиксировано уже четыре случая бешенства. При этом специалисты Управления ветеринарии отмечают, что диких животных стали чаще замечать не в южных районах, а в центральных.

12 января диагноз бешенства был поставлен лисице, забежавшей в село Круглыжи Свечинского района. До этого случая смертельно опасное заболевание диагностировалось у енотовидных собак. Одна из них проникла на территорию сельскохозяйственного предприятия в Зуевском районе. Другая напала на собаку в Арбаже. Есть пострадавший и среди населения. Им стал ребенок из села Ветошкино. Ребенку была оказана вся необходимая медицинская помощь. Сейчас он находится под наблюдением.

С начала года в Кировской области зафиксировано уже четыре случая бешенстваЕЛЕНА ИВАНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Дикое животное оно себя неадекватно ведет. Оно не боится человека, иногда проявляет агрессия, а иногда идет к рукам. Может даже кормиться с руки. Прежде всего, нужно обращать внимание на то, чтобы не допускать контакта с дикими животными. И детей к ним не допускать».
 
 
Несмотря на то, что фактов бешенства становится меньше, обеспокоенность у специалистов остается. Зараженных животных к населенным пунктам привлекают несанкционированные свалки, где обитают множество грызунов. Тем самым, человек невольно сам становится причиной появления вблизи жилых домов опасных обитателей. Это влечет за собой моментальные меры реагирования. Так, на сегодняшний день карантин по бешенству действует в ряде районов области.

ЕЛЕНА ИВАНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Комплекс мероприятий включает в себя большой спектр. Это обязательно вакцинация домашних с сельскохозяйственных животных. Проведение оральной вакцинации диких плотоядных животных. Ну и различные другие мероприятия, предусмотренные планом».
 
 
Ветеринары советуют немедленно сообщать в службу по месту жительства о подозрении на заболевание животных бешенством и случаях покуса. А также принимать необходимые меры к надёжной изоляции подозрительных по заболеванию или покусанных животных.


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